В Киеве сегодня будет короткий рабочий день. Стало известно, с чем это связано

Главное: Сегодня в Киеве наблюдается значительное ухудшение погодных условий. В связи с этим столичный голова Виталий Кличко призывает руководителей предприятий объявить короткий рабочий день.

Детали: Сегодня, 12 марта, погода в Киеве резко ухудшилась. С самого утра в столице сильный ветер, а ближе к обеду пошел снег, сообщает «РБК-Украина».

Согласно прогнозам синоптиков, сегодня целый день ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, снег будет идти всю вторую половину дня, а на дорогах возможна гололедица. Дневная температура будет колебаться от 0 до −1.

Уже завтра, 13 марта, снег отступит, в Киеве будет переменная облачность, днем от +7 до +9, ночью от −1 до +1. Ночью также возможен мокрый снег. Ветер утихнет до 7-12 метров в секунду.

В воскресенье ожидается такая же погода, но без осадков.

Мэр столицы обратился к руководителям предприятий с просьбой объявить короткий рабочий день. Об этом Кличко написал в своем Telegram-канале.

«Я обращаюсь к руководителям предприятий и организаций. По возможности, сделайте для сотрудников сегодня короткий рабочий день», — подчеркнул он.

Как отметил Кличко, это необходимо, чтобы на дорогах не было больших заторов и чтобы развести во времени нагрузку на общественный транспорт столицы, в работе которого могут быть перебои из-за непогоды.

Мэр также попросил тех киевлян, которым нет острой нужды ехать в город, остаться дома.

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