В НАН дали прогноз по суточному заболеванию коронавирусом в Украине

Главное: В НАН Украины спрогнозировали прирост новых больных коронавирусом в день. Также сделан прогноз развития пандемии по регионам.

Детали: В Национальной академии наук Украины сделали прогноз прироста больных коронавирусом в день. Расчет делали с помощью мирового опыта математического моделирования. Об этом говорится на сайте НАН.

Согласно прогнозным вычислениями, среднее количество новых случаев будет равно 10400 (Prophet) и 8300 (SEIR-U) в течение недели 11-17 марта и 9900 (SEIR-U) в течение недели 18-24 марта.

Также рабочая группа Национальной академии наук сделала прогноз развития эпидемии коронавируса в Украине. Для расчета использовали математическое моделирование развития заболевания.

В соответствии с рассмотренными сценариями, регионами с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных являются Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Черниговская области и город Киев.

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