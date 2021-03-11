Украинцам объяснили, почему весенняя волна коронавируса гораздо опаснее осенней

Главное: Очередная волна коронавируса в Украине станет гораздо опаснее осенней. Ученые считают, что весенняя волна может стать национальной катастрофой.

Детали: Ученые считают весеннюю волну коронавируса в Украине опаснее осенней, поскольку она имеет характерное стремительное развитие. Об этом заявил ученый Института биохимии имени Палладина Национальной академии наук Украины Владимир Галицкий.

Как пояснил ученый, весенняя волна коронавируса характеризуется супервосприимчивостью и суперраспространением, а также значительным количеством тяжелых и летальных случаев COVID-19.

«Весенняя волна COVID-19 будет значительно выше и стремительней, чем осенняя, и может стать национальной катастрофой», — сказал он.

По словам Галицкого, распространения коронавируса уменьшают карантинные меры, но решающую роль играет вакцинация.

«Ясное дело, ограничительные противоэпидемические меры уменьшают распространение инфекции и способствуют более быстрому угасанию эпидемической волны. Кроме того, в Израиле в сдерживании нынешней волны решающую роль сыграла массовая и четко проведенная вакцинация», — заявил ученый.

В тему: Премьер-министр Украины констатировал, что в Украине началась третья волна коронавируса. При этом он сказал, что медицинская система страны полностью к этому готова.