Предстоятель УПЦ рассказал, почему Церковь перед Великим постом вспоминает о Страшном суде

Главное: Пост — это время, когда мы должны воздерживаться от скоромной пищи, когда мы должны молиться, бороться со своими злыми помыслами, словами, делами и наоборот делать добрые и полезные дела.

«На Страшном суде Господь ни разу не спросил: „Ты постился? Ты молился?“. Он просто спрашивает: „Накормил ли алчущих, напоил ли жаждущих и т.д.?“», — сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий

Чтобы делать добро по-Божьему, отметил Архипастырь, надо иметь жертвенную любовь — тогда будем делать добрые дела не по правилу торга «я — тебе, ты — мне», а жертвенно, не ожидая ничего взамен.

«Для того, чтобы иметь жертвенную любовь, чтобы приобрести ее в свою душу, человек должен поститься и молиться. Постом и молитвой человек себя делает способным для творения добрых дел, для жертвенного служения ближнему», — сказал Митрополит Онуфрий

Во время Великого поста, продолжил Предстоятель УПЦ , мы должны приучить себя делать добрые дела, ведь они являются «свидетельством нашей веры».

«„Вера без дел мертва“ (Иак. 2:26). Если я говорю, что верю, но не делаю то, чему вера учит, то эта вера мертвая. Такая вера и у дьявола, но она не спасает человека. Спасительная вера, когда человек как верит, так и поступает, то есть которая выражается в делах. Эта вера и будет оправдывать нас на Страшном суде во время Второго пришествия Спасителя», — отметил Митрополит Онуфрий

Предстоятель УПЦ пожелал всем помощи Божией, чтобы во время Великого поста мы воздерживались от скоромной пищи, от злых помыслов, слов и дел и чтобы приучали себя к молитве и доброделанию.

«Когда человек живет по заповедям Божьим, когда делает добро, то Божье благословение на нем покоится во время земной жизни и помогает преодолевать сложности жизни и достигать вечного спасения на Небе во Христе Иисусе Господе нашем», — подытожил Блаженнейший Митрополит Онуфрий