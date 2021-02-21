В Киеве подросток изнасиловал своего 7-летнего племянника-инвалида

Главное: Родители на полчаса оставили своего сына-инвалида под присмотром 13-летнего родственника. После этого мальчик начал жаловаться на боли в районе половых органов и рта.
Детали: В Киеве от насилия пострадал семилетний ребенок, который остался на некоторое время под присмотром родственника. У мальчика есть проблемы со здоровьем, есть инвалидность, сообщает «Обозреватель» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
По информации издания, родители отлучились буквально на полчаса и попросили побыть с сыном его 13-летнего дядю (двоюродный брат одного из родителей).
«После этого мальчик пожаловался родителям на боли в районе половых органов и рта», — добавил наш собеседник.
Отметим, в соответствии с украинским законодательством, уголовная ответственность за такое преступление наступает с 14 лет, а подозреваемому еще 13.
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