В Киеве подросток изнасиловал своего 7-летнего племянника-инвалида

Главное: Родители на полчаса оставили своего сына-инвалида под присмотром 13-летнего родственника. После этого мальчик начал жаловаться на боли в районе половых органов и рта.

Детали: В Киеве от насилия пострадал семилетний ребенок, который остался на некоторое время под присмотром родственника. У мальчика есть проблемы со здоровьем, есть инвалидность, сообщает «Обозреватель» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По информации издания, родители отлучились буквально на полчаса и попросили побыть с сыном его 13-летнего дядю (двоюродный брат одного из родителей).

«После этого мальчик пожаловался родителям на боли в районе половых органов и рта», — добавил наш собеседник.

Отметим, в соответствии с украинским законодательством, уголовная ответственность за такое преступление наступает с 14 лет, а подозреваемому еще 13.

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