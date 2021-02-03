Депутаты назвали Зеленского «фашистским дьяволом» и захотели объявить ему импичмент

Главное: Фракция ОПЗЖ в парламенте инициирует импичмент президенту Владимиру Зеленскому после того, как он принял решение о закрытии трех информационных каналов, которые связывают с лидером этой политической силы Виктором Медведчуком.

Детали: Партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» инициирует процедуру импичмента президенту Украины Владимиру Зеленскому. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом с трибуны парламента заявил народный депутат от этой политической силы Вадим Рабинович.

По его словам, это связано с решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести санкции против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

«Мы инициируем процедуру импичмента президента Зеленского, который поиздевался над избирателями и страной», — заявил Рабинович, добавив, что «сегодня фашизм в нашей стране получил свой цвет — зеленый».

«Вы все погибнете потому, что вы дьявол. Фашистский дьявол», — заключил Рабинович, запев первую строку советской песни времен Второй мировой войны «Вставай, страна огромная...».