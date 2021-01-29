«Не пересматривались несколько лет»: столичные власти анонсировали подорожание проезда в маршрутках

Главное: Власти Киева анонсировали подорожание проезда в маршрутных такси до 10-12 гривен. Стоимость проезда в коммунальном транспорте пока повышаться не будет.

Детали: Стоимость проезда в маршрутных такси Киева может вырасти до 10-12 гривен в зависимости от маршрута. Как рассказал заместитель городского головы Киева Владимир Бондаренко в эфире телеканала «Украина 24», на сегодняшний день «город не может компенсировать убытки, которые несут частные перевозчики».

«Поэтому мы можем говорить, что частники будут поднимать цены на проезд. Это в их компетенции, они только информируют городские власти и дают расчеты. Запретить им мы не можем», — заявил он, добавив, что на данный момент речь идет о 10-12 грн гривен, в зависимости от маршрута.

В качестве экономических предпосылок для подорожания он назвал ограничение пассажиропотока и повышение заработной платы. При этом чиновник подчеркнул, что те же проблемы существуют у коммунальных перевозчиков, однако у них пока нет возможности поднимать тарифы на проезд.

«2020-й и 2021-й — это не лучшие годы в экономическом плане для украинцев. Соответственно, по состоянию на данный момент подорожание проезда в общественном транспорте не запланировано», — объяснил Бондаренко, добавив, что «если мы не повышаем тарифы (а они не пересматривались несколько лет), то нужно говорить о каких-то компенсаторах, которые будут выделяться из городского бюджета коммунальным перевозчикам, чтобы покрыть их убытки».

«Такие компенсаторы запланированы на первый квартал этого года, и скорее всего, по результатам корректировки бюджета деньги будут выделяться», — заключил заместитель Виталия Кличко.

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