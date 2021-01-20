Украинские ученые рассказали, когда заболеваемость COVID-19 пойдет на спад

Главное: Ученые Национальной академии наук Украины спрогнозировали медленное затухание коронавирусной болезни COVID-19 в конце этого месяца.

Детали: В конце января в Украине ожидается медленное затухание заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. Как сообщает пресс-служба Национальной академии наук Украины, об этом свидетельствуют данные Рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине.

В НАН отметили, что таким показателям будет способствовать в том числе начало действия карантинных ограничений, введенных после 8 января.

Ученые отметили, что рост заболеваемости, случаев выздоровления и летальности, который был зафиксирован на прошлой неделе, не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической ситуации, а является результатом доработки материалов в период праздников.

В тему: По состоянию на 19 января 2021 года в Украине выросла смертность от коронавируса. Всего на сегодняшний день от коронавирусной инфекции умерли 21046 украинцев.