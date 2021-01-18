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Новости > В УПЦ объяснили, почему Церковь против эвтаназии

В УПЦ объяснили, почему Церковь против эвтаназии

Александра Кудрявцева
18.01.21 15:40
685
В УПЦ объяснили, почему Церковь против эвтаназии

Главное: Эвтаназия и ассистированный суицид — облачённое в ризу закона склонение к самоубийству умирающего человека.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом написал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука в своём Телеграм-канале.

«Депутаты ... заговорили о возможной легализации эвтаназии и ассистированного суицида. Что эта инициатива означает на самом деле? Во-первых, это прямое, облачённое в ризы закона, склонение к самоубийству умирающего человека. В этом смогут участвовать как врачи, так и родственники больного. Но я уверен, что и без них найдётся множество желающих таким образом свести счёты с жизнью», — отметил владыка Лука.

Кроме того, по его мнению, принятие подобного закона откроет «неограниченные возможности для разворачивания новых преступных схем в медицине, связанных с торговлей человеческими органами».

"Сатанинская философия уже открыто надевает на себя форму закона и порядка. В будущем им останется только цинично пропечатывать стоимость услуг по эвтаназии и адреса, где это можно сделать (не удивлюсь, если увижу подобную рекламу в платежках за коммунальные услуги, чтобы пенсионеры не ждали того времени, когда серьезно заболеют)«,— объяснил архиерей.

Митрополит Лука напомнил о том, что каждый этап жизни человека важен.

«Бог промышляет о нашем спасении и вечной жизни, И то, что кажется горьким, страшным, а для неверующего человека бессмысленным, на самом деле имеет своё значение. Особенно это касается предсмертной болезни. Всем известны те психологические стадии, которые проходит умирающий человек. Когда после отрицания, возмущения, депрессии начинается последняя стадия — принятие своей болезни. Кроме боли и страданий, она несёт в себе очень важные экзистенциональные события. Человек глубинно переосмысливает все свои жизненные ценности. Он совершенно другими глазами смотрит на прожитую жизнь и на людей, которые принимали в ней участие. Уже практически ничем не связанный с землёй, лишённый любой возможности грешить, человек начинает просыпаться от мёртвого сна, в котором он находился всё время земной жизни», — написал владыка Лука.

По его словам, иногда последняя болезнь может компенсировать всю никчемно прожитую жизнь человека и дать ему последний шанс обрести блаженную вечность.

«Именно для того, чтобы лишить его этой возможности сатане и нужны подобные „законодательные инициативы“. Тот, кто это делает, даже не подозревает о том, что он является лишь жалким орудием в руках дьявола. А может и подозревает, но ему это по душе. Ведь вся наша жизнь — это выбор между тем, кому служить — Богу или дьяволу, и каждый по-своему этот выбор реализует», — заключил митрополит Лука.

В тему: Митрополит Лука призвал правоохранителей расследовать покушение на священника УПЦ в Запорожье.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Лука

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