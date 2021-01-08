Первый зимний трансфер «Динамо» отменяется

Главное: Переговоры между киевским «Динамо» и израильским клубом «Маккаби» Петах-Тиква зашли в тупик. Киевляне отказались уступать игроку в некоторых моментах.

Детали: Киевское «Динамо» не пошло на уступки израильскому вингеру Лиэлю Абаде в предложенных ранее условиях контракта. В частности, руководство столичного гранда не захотело убирать пункт о дисциплинарных санкциях (сообщалось, что в данном пункте шла речь о том, что за опоздание в клуб после отпуска игрок может быть наказан, в зависимости от срока задержки, на сумму, составляющую до 80 процентов от месячной зарплаты).

Также там говорилось о приоритете украинских судов в случае дисциплинарных санкций, с чем категорически не была согласна израильская сторона. Израильтяне настаивали на высшей юрисдикции правил ФИФА и УЕФА.

В результате переговорщики не смогли договориться, и Абада, скорее всего, останется в своем нынешнем клубе.

В тему: В конце декабря минувшего года сообщалось, что вице-чемпионы Украины готовят первый трансфер в зимнее межсезонье — в Киев должен был ехать молодой израильтянин. Отец футболиста подтвердил грядущую сделку.