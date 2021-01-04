В работе популярного мессенджера произошел второй глобальный сбой за месяц

Главное: Сегодня днем пользователи из Украины, России и Беларуси пожаловались на сбой в работе популярного интернет-мессенджера Telegram.

Детали: Днем 4 января в работе мессенджера Telegram наблюдается масштабный сбой. Как свидетельствуют данные сервиса Downdetector, массовый поток жалоб на сбой начал поступать в районе 14 часов.

Судя по карте сбоев, на проблемы больше всего жалуются пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска и Киева.

В тему: Предыдущий глобальный сбой в работе Telegram произошел менее месяца назад — 16 декабря 2020 года. О неполадках сообщили пользователи из Украины, России (Москва, Петербург), а также из Беларуси и стран Европы.

Напомним: В середине декабря 2020 года пользователи по всему миру испытали проблемы с работой Google, Gmail и YouTube. Этот сбой назвали беспрецедентным.