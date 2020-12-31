«Динамо» вскоре провернет первый зимний трансфер

Главное: Вице-чемпионы Украины готовят первый трансфер в зимнее межсезонье — в Киев едет молодой израильтянин. Отец футболиста подтвердил грядущую сделку.

Детали: Киевское «Динамо» вскоре подпишет контракт с 19-летним израильским правым вингером «Маккаби» из Петах-Тиквы Лиэлем Абадой.

По имеющейся информации, украинский гранд уже согласовал с «Маккаби» большую часть деталей предстоящего трансфера. «Динамо» заплатит за футболиста около 5 миллионов евро. Сделка практически закрыта, документы должны быть отправлены на подпись уже сегодня, 31 декабря.

По информации израильских СМИ, отец игрока подтвердил информацию о грядущем переезде игрока в Киев.

«Сделка уже закрыта. Нам нужно уладить несколько технических деталей. Мы очень взволнованы и думаем о переезде 19-летнего парня в Украину, но это приятные заботы», — отметил он.

По некоторым данным, Лиэль Абада прибудет в Киев пятого января для прохождения медосмотра и подписания контракта. Соглашение будет рассчитано до 2026-го года. За этот период футболист заработает около 2 миллионов евро.

В текущем сезоне Лиэль провел за «Маккаби» 13 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.

За сборную Израиля U-21 игрок провел 5 поединков.

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