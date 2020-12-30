Оказалось, что запор может быть предвестником проблем с сердцем

Главное: О чем свидетельствует запор? Ответ дали ученые.

Детали: Ученые из Гарвардской медицинской школы поведали, что запор может быть предвестником сердечнососудистых заболеваний на ранней стадии. Появился их отчет.

Специалисты поясняют: «Из-за перенапряжения может повышаться кровяное давление, из-за чего увеличивается риск развития ишемической болезни сердца».

Они подчеркивают: «Изменения микробиоты кишечника при запорах могут вызвать атеросклероз, повышение кровяного давления и сердечно-сосудистые заболевания».

Информируется также следующее: «Напряжение при запоре вызывает повышение кровяного давления, которое может спровоцировать такие патологии, как застойная сердечная недостаточность, аритмия, острая коронарная болезнь и расслоение аорты».

В тему: ранее был назван необычный симптом проблем с сердцем.