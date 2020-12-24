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Новости > Главные новости за 24 декабря 2020 года

Главные новости за 24 декабря 2020 года

Автор: «Фраза»
24.12.20 19:00
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Главные новости за 24 декабря 2020 года

- В Министерстве здравоохранения назвали 10 приоритетных групп, которые будут в первую очередь вакцинироваться от коронавирусной болезни.

- За сутки от коронавируса в Украине умерли 223 человека. Выявлено 11 490 случаев заразы.

- В Украине ухудшится погода. Прогноз дали синоптики.

- Артем Милевский стал игроком «Миная». Он получил 10-й номер.

- «Динамо» запускает свой телевизионный канал. Стали известны подробности.

- В американском Балтиморе произошел взрыв в офисном здании. Пострадали десятки людей.

Тэги: общество, мир, Артем Милевский, спорт, новости Украины, коронавирус, ФК Динамо Киев

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