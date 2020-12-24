Милевский продолжит карьеру в закарпатском селе

Главное: Артем Милевский стал игроком «Миная». Он получил 10-й номер.

Детали: Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский нашел себе новую команду. Футболист, которому скоро исполнится 36 лет, подписал контракт на полтора года с «Минаем».

Команда представляет одноименное село на Закарпатье (недалеко от Ужгорода).

Бомбардир получил 10-й номер.

Последним клубом украинца было «Динамо» (Брест).

Он заявил: «Очень приятно вернуться в Украину, в УПЛ. «Минай» – очень хорошая команда. Благодарю клуб за такую предоставленную возможность. Мне здесь нравится, и я рассчитываю принести пользу команде».

Сейчас в УПЛ команда занимаем 11-е место.

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