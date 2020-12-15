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Новости > В РПЦ рассказали, почему верующие больше не называют Варфоломея православным патриархом

В РПЦ рассказали, почему верующие больше не называют Варфоломея православным патриархом

Александра Кудрявцева
15.12.20 17:37
1030
В РПЦ рассказали, почему верующие больше не называют Варфоломея православным патриархом

Главное: Многие православные верующие сейчас говорят, что в Константинополе нет православного Патриарха, потому что Патриарх Константинопольский примкнул к раскольникам.

Детали: Как сообщает patriarchia.ru, об этом глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) рассказал в интервью для греческой газеты «Катимерини».

«Вся Русская Православная Церковь видела фотографии, на которых Патриарх Варфоломей сослужит с лидером украинского раскола. Думаю, эта ситуация очень неблагоприятно сказывается в целом на климате межправославных отношений», — отметил митрополит Иларион.

Владыка прокомментировал обвинения к Русской Церкви в якобы проповеди теории «Третьего Рима».

«Приведите хоть один официальный документ нашей Церкви, решение церковного Собора, слова Патриарха или, например, мое выступление, где говорилось бы о том, что мы признаем Москву Третьим Римом. Нет такого. Это была концепция, которая сформировалась несколько веков назад и давно уже ушла в прошлое. Интереса для нас она не представляет, как нет у нас никакого желания возглавить мировое Православие. Нас вполне устраивает то место, которое мы занимаем.Первенство Константинопольского Патриарха мы признали на официальном уровне, когда в 2013 году написали и приняли на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви документ „О первенстве во Вселенской Церкви“. Там черным по белому сказано, что мы признаем Константинопольского Патриарха первым среди равных в семье Предстоятелей Поместных Православных Церквей. Но признаем его первым по чести, а не первым по власти. Мы не считаем, что Константинопольский Патриарх имеет какую-то власть вне пределов своей канонической юрисдикции или имеет право вмешиваться во внутреннюю жизнь других Поместных Церквей — с подобными мнениями мы категорически не согласны», — объяснил владыка Иларион.

Он напомнил, что документ «О первенстве во Вселенской Церкви» был принят в 2013 году, когда РПЦ была в единстве с Константинопольским Патриархом, сейчас же в диптихе этот Патриарх отсутствует, поскольку в «настоящее время наблюдается другая экклезиологическая ситуация».

«Истории известны ситуации, когда Церковь существовала, но на Константинопольском престоле не было православного Патриарха. Вспомним также, как в середине XV века Русская Церковь стала автокефальной из-за того, что Константинопольский Патриарх подписал унию с Римом, то есть на тот момент на Константинопольском престоле не было православного Патриарха», — сказал митрополит Иларион.

Глава Отдела внешних церковных связей подчеркнул, что «неправильно говорить, что мы разрываем общение с одной, другой, третьей Церковью. Мы не разрываем общение с Церквами, а стоим за каноническое предание Церкви и соблюдаем единство Русской Православной Церкви. С этого пути мы никуда не отступим».

В тему: Митрополит Антоний рассказал, что поможет бороться с суетой современности.

 
Тэги: Митрополит Иларион, Патриарх Варфоломей, новости православия, УПЦ

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