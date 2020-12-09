Американские ученые узнали о коронавирусе кое-что крайне неприятное

Главное: Ученые из США при помощи экспериментов на мышах установили, что коронавирусная болезнь COVID-19 способна повреждать не только легкие, но и другие органы организма.

Детали: Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, как коронавирусная болезнь COVID-19 повреждает не только легкие, но и другие органы. Как сообщает Lenta.ru, для этого они провели ряд экспериментов над генно-модифицированными мышами, у которых в клетках различных органов имеется человеческая версия белка ACE2. Именно он помогает инфекции проникнуть внутрь клетки.

В течение семи дней все мыши с COVID-19 перестали есть, были полностью неактивны и потеряли в среднем около 20 процентов веса. У них наблюдалось изменение уровня иммунных клеток, отек сердечной ткани и нарушение функций селезенки. Кроме того, метаболические процессы, производящие энергию (цикл трикарбоновых кислот и дыхательная цепь переноса электронов), оказались подавлены.

Некоторые изменения во всех органах мышей с COVID-19 сохраняются в течение длительного времени.

Ученые установили, что вирус способен вызывать эпигенетические изменения, то есть модификации структуры ДНК, влияющие на активность генов.

В тему: В начале декабря 2020 года ученые из университета штата Джорджия сообщили, что обнаружили средство, которое блокирует передачу коронавируса. По их словам, молнупиравир не позволяет заразе прогрессировать до тяжелой формы, сокращает длительность сохранения инфекции в организме и может блокировать передачу коронавируса в течение первых суток".