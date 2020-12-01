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Новости > В Церкви рассказали о защите прав верующих УПЦ в международных организациях

В Церкви рассказали о защите прав верующих УПЦ в международных организациях

Александра Кудрявцева
01.12.20 17:10
552
В Церкви рассказали о защите прав верующих УПЦ в международных организациях

Главное: Украинская Православная Церковь совместно с православными юристами и правозащитными организациями обращается к международному сообществу с призывом защитить верующих УПЦ.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор (Коцаба) в интервью греческому изданию news-politics.com.

«В этом году от имени Украинской Православной Церкви я обратился к международному сообществу с призывом о содействии в прекращении продолжающегося нарушения прав верующих в Украине. Захваты храмов, избиения наших верующих, поджоги храмов, принятие дискриминационных законов, к сожалению, продолжаются, и мы крайне обеспокоены тем, что эти правонарушения не пресекаются украинскими властями должным образом», — отметил епископ Виктор.

Епископ Виктор рассказал, что тема нарушений прав верующих УПЦ стала предметом широкого обсуждения на форуме ОБСЕ.

«Приходится убеждать международное сообщество в том, что необходимо подвергать публичной критике действия тех политиков и представителей власти, которые пытаются включить чувствительный религиозный вопрос в свои избирательные компании и используют верующих для своих политических проектов», — отметил архиерей.

Он рассказал, что международное сообщество получило достоверную информацию по вопросу положения УПЦ и «не может сказать, что оно не информировано о проблематике или недостаточно осведомлено». В систему ОБСЕ и ООН загружены в письменном формате десятки заявлений о нарушениях прав верующих, многие из них опубликованы на сайтах ОБСЕ и ООН.

Кроме того, удалось добиться принятия в отношении Украины ряда правозащитных решений на уровне ООН.

«С 2017 года Представительство УПЦ при международных организациях совместно с правозащитниками проводит в штаб-квартире ООН в Женеве ивенты по проблемам соблюдения прав верующих Украины, Черногории и Северной Македонии в рамках регулярных сессий Совета по правам человека ООН. Все эти действия, по нашему убеждению, являются примером хорошей правовой работы по защите прав верующих, и я призываю представителей всех религиозных сообществ мира, которым небезразлично положение христианства в наше время, — присоединиться и активно совместно участвовать в защите не только религиозных организаций верующих, но и отстаивать христианские ценности, которые несомненно подвергаются в последнее время правовой эрозии и разносторонним атакам», — заключил епископ Виктор.

В тему: В УПЦ предлагают Варфоломею во время визита в Украину посмотреть в глаза верующим, у которых отняли храмы.

 
 
Тэги: новости православия, епископ Виктор

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