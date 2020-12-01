Элладский митрополит заявил, что томос для ПЦУ вызвал всеправославный раскол

Главное: Предоставление томоса ПЦУ вызвало всеправославный раскол и стало самым трагическим событием в православном мире за последние годы.

Детали: Об этом заявил митрополит Пирейский Элладской Православной Церкви Серафим, сообщает «Вима Ортодоксия».

Владыка подчеркивает, что предоставление томоса ПЦУ «вызвало глобальный, всеправославный раскол, а на эту автокефалию отреагировала не только Русская Церковь, а именно 10 Поместных Православных Церквей».

Митрополит также отметил, что монах Никита в своей брошюре «Вся правда об украинском вопросе» нигде в тексте «не комментирует противодействие (решению Константинопольского патриархата о предоставлении Томоса ПЦУ, — Ред.) подавляющего большинства поместных Церквей» и «безразлично, пропускает это (противодействие, — Ред.) как нежелательную и тревожную реальность».

«Он также ничего не говорит нам о том, как другие три поместные Церкви (Александрийская, Кипрская и Греческая) приняли украинскую автокефалию. Он скрывает тот факт, что Александрийский Патриарх принял украинскую автокефалию как завершенное событие и упомянул псевдомитрополита Епифания, не созывая перед этим Синод. Видимо потому, что он знал, что, если созовет Синод, большинство иерархов отреагирует (на томос ПЦУ, — Ред.). Поэтому патриарх Александрийский сам принял решение о признании, но при этом попрал синодальную систему и действовал как маленький папа».

Митрополит Серафим подчеркнул, что в своей брошюре монах Никита также «скрывает тот факт, что на Священном Синоде Греческой Церкви обсуждалась украинская автокефалия, но не проводилось поименное голосование (как и должно быть по столь острому вопросу), чтобы выразить мнение всех иерархов. И, в конце концов, неприемлемым и антисинодальным образом возобладало мнение предстоятеля архиепископа Иеронима».

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