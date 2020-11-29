Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Зеленский подарил украинцам новый праздник

Зеленский подарил украинцам новый праздник

Автор: «Фраза»
29.11.20 09:13
1725
Зеленский подарил украинцам новый праздник

Главное: В Украине появился новый праздник — День работника системы финансового мониторинга. Отмечаться он будет ежегодно 28 ноября.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 28 ноября, подписал указ № 523/2020 о введении в Украине нового профессионального праздника — Дня работника системы финансового мониторинга. Причем этот праздник будет отмечаться ежегодно 28 ноября.

Президент подписал документ, «учитывая значительный вклад работников системы финансового мониторинга в утверждение статуса Украины как надежного партнера международного сообщества в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Государственный департамент финансового мониторинга Украины был создан в составе Министерства финансов еще в январе 2002 года, по рекомендации ФАТФ — Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. А уже в 2004 году это украинское ведомство Украины было принято в состав группы «Эгмонт», объединения подразделений финансовой разведки стран мира, созданного для эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма на международном уровне.

В тему: Стало известно, как Киев отпразднует Новый год в условиях пандемии коронавируса.

Тэги: праздник, общество, политика, Владимир Зеленский, новости Украины

Комментарии

Статьи

27.11.20 09:22

Оружие «республики Приднестровье»

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
29.11.20 09:13

«Динамо» – «Ворскла»: победа вопреки судейству

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Такая «победа» над Украиной хуже любого поражения, — швейцарские болельщики
26.11.20 23:42

Такая «победа» над Украиной хуже любого поражения, — швейцарские болельщики

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В Киеве зафиксирована мощная вспышка коронавируса

В Киеве зафиксирована мощная вспышка коронавируса
29.11.20 09:51
564
Последние новости
29.11.20 10:01

Завтра гривна снова подешевеет
29.11.20 09:51

В Киеве зафиксирована мощная вспышка коронавируса
29.11.20 09:13

Зеленский подарил украинцам новый праздник
28.11.20 22:53

Сытник должен быть уволен, — Офис Президента
28.11.20 16:48

В ВОЗ рассказали, где нужно искать источник первого заражения коронавирусом
28.11.20 13:27

На берег греческого острова выбросило тушу неизвестного монстра
28.11.20 11:11

Испанские врачи установили самый ранний симптом коронавирусного заболевания
Фото и Видео
В ВОЗ рассказали, где нужно искать источник первого заражения коронавирусом
В ВОЗ рассказали, где нужно искать источник первого заражения коронавирусом
В ВОЗ рассказали, где нужно искать источник первого заражения коронавирусом
В ВОЗ рассказали, где нужно искать источник первого заражения коронавирусом
На берег греческого острова выбросило тушу неизвестного монстра
На берег греческого острова выбросило тушу неизвестного монстра
Трамп опозорился, играя в гольф: появилось пикантное видео
Трамп опозорился, играя в гольф: появилось пикантное видео
Появилось видео ДТП в Харькове, в котором пенсионерке оторвало голову
Появилось видео ДТП в Харькове, в котором пенсионерке оторвало голову
На Кировоградщине военный грузовик перевернулся и раздавил двоих дорожных работников
На Кировоградщине военный грузовик перевернулся и раздавил двоих дорожных работников
В суровом Николаеве банда таксистов распространяла наркотики и похищала людей
В суровом Николаеве банда таксистов распространяла наркотики и похищала людей
Российский каток в форме фаллоса высмеяли в соцсетях
Российский каток в форме фаллоса высмеяли в соцсетях
Двое украинцев пытались провезти в трусах бриллианты на 15 млн гривен
Двое украинцев пытались провезти в трусах бриллианты на 15 млн гривен
Вратарь, которому Марадона забил тот самый гол рукой, резко высказался о покойном аргентинце
Вратарь, которому Марадона забил тот самый гол рукой, резко высказался о покойном аргентинце
Лента «Раскрашенная птица» из шорт-листа премии «Оскар» 2020 выйдет в украинский прокат
Лента «Раскрашенная птица» из шорт-листа премии «Оскар» 2020 выйдет в украинский прокат
fraza.com
Новости блогосферы
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.