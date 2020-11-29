Зеленский подарил украинцам новый праздник

Главное: В Украине появился новый праздник — День работника системы финансового мониторинга. Отмечаться он будет ежегодно 28 ноября.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 28 ноября, подписал указ № 523/2020 о введении в Украине нового профессионального праздника — Дня работника системы финансового мониторинга. Причем этот праздник будет отмечаться ежегодно 28 ноября.

Президент подписал документ, «учитывая значительный вклад работников системы финансового мониторинга в утверждение статуса Украины как надежного партнера международного сообщества в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Государственный департамент финансового мониторинга Украины был создан в составе Министерства финансов еще в январе 2002 года, по рекомендации ФАТФ — Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. А уже в 2004 году это украинское ведомство Украины было принято в состав группы «Эгмонт», объединения подразделений финансовой разведки стран мира, созданного для эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма на международном уровне.

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