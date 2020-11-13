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Новости > Глава УПЦ по медицине призвал срочно всех надеть маски и описал реальную ситуацию по коронавирусу

Глава УПЦ по медицине призвал срочно всех надеть маски и описал реальную ситуацию по коронавирусу

Александра Кудрявцева
13.11.20 16:30
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Глава УПЦ по медицине призвал срочно всех надеть маски и описал реальную ситуацию по коронавирусу
Главное: Глава Синодального отдела УПЦ по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений митрополит Филарет просит верующих учесть тяжелую ситуацию с пандемией коронавируса и приложить все усилия, чтобы остановить медицинский коллапс.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Львовской епархии, митрополит Львовский и Галицкий Филарет обратился с заявлением относительно распространения коронавируса.
 
По словам владыки, «сейчас мы переживаем вторую волну пандемии, о которой заранее предупреждали нас эпидемиологи. С грустью приходится констатировать, что мы подошли к ней не готовыми. Заполненность коек в опорных больницах в некоторых регионах доходит до 110%, отсутствуют свободные койки, а если есть свободные, то не все они оборудованы кислородными точками, не хватает кислорода, кислородных концентраторов».
 
«Но хуже всего то, что катастрофически не хватает врачей и медиков нижнего звена, так COVID-19 поразил почти 17 000 медицинских работников, с начала пандемии скончалось 150 медицинских работника. Медицинский персонал работает на пределе возможностей, люди истощены и массово увольняются», – рассказал митрополит.
 
Он подчеркнул, что «со всех сторон, из средств массовой информации звучат просьбы врачей о необходимости пользоваться средствами защиты - носить маски, мыть чаще руки, применять дезинфекторы и придерживаться социальной дистанции. Но почему-то люди уже перестали обращать внимание на эти призывы и позволяют себе все чаще в транспорте и общественных местах появляться без маски или носить маску неправильно».
 
«К сожалению подобную ситуацию мы наблюдаем и в храмах, некоторые священнослужители и верующие люди не просто игнорируют ношение масок, а также больными позволяют себе посещать богослужения и подвергать болезни своих ближних», говорит владыка.
 
«Вместо того, чтобы прислушаться к медикам, которые каждый день рискуют своей жизнью, чтобы спасти жизни больных в ковидных отделениях больниц, люди следуют призывам некоторых псевдо-специалистов, которые говорят о том, что маски не защищают от проникновения вируса и поэтому нет необходимости их носить. Не имея профессионального образования, не будучи специалистами по физиологии дыхания, говорят о кислородной недостаточности при ношении маски, о накоплении бактерий на ней и так далее. Эти советники приводят ложную информацию и подталкивают человека к внутреннему необоснованному бунту», – считает иерарх.
 
Однако, подчеркнул митрополит Филарет, «медики в своей профессиональной деятельности носят маски постоянно. Операционные бригады в больницах могут не снимать маску до 12 часов во время операции, врачи в ковидных отделениях носят их в течение суток, спасая людей, которым трудно одеть маску в течение 1 часа в транспорте или магазине».
 
Он также указал, что «появились призывы не выполнять рекомендации Министерства здравоохранения и ВОЗ, будто требование носить маски нарушает свободу граждан. Много об этом говорилось, но еще раз повторяю: потому, что COVID-19 у многих людей проходит без видимых симптомов, носитель вируса не знает, что он заражен, поэтому, не нося маску, он заражает всех вокруг себя. А эти люди могут иметь хронические заболевания, ослабленный иммунитет, и для них заражение коронавирусом может привести к тяжелым последствиям».
 
Именно поэтому, он обратился к людям, которые не считают нужным носить маску: «Обращаюсь к людям, которые не считают нужным носить маску: имейте в виду, что вы наносите вред здоровью людей, которых заразили, делаете их трудно больными инвалидами, а может и убиваете их. Вы сознательно пренебрегаете заповедями Господними: «... люби ближнего твоего - как самого себя» (Лк. 10, 27) и «не убий» (Исх.20, 13)».
 
Владыка считает, что те, кто не носит маски – не любят ближних своих, а любят только самих себя: «Это именно благодаря вам увеличивается количество зараженных, это благодаря вам переполнены год  больницы, а врачи работают на пределе возможного».
 
«Поэтому, дорогие братья и сестры, я хочу обратиться к вам с просьбой учесть тяжелую ситуацию в нашей стране с пандемией коронавируса и приложить все усилия, чтобы лично помочь остановить этот медицинский коллапс, в котором мы с вами сейчас оказались. А для этого нужно не слушать различных демагогов, а полагаться на мнение профессионалов, которые используют данные исследований доказательной медицины», – заявил архиерей.
 
«Будьте ответственными! Вспомним, что мы с вами - христиане, Господь наш Иисус Христос учит нас любви, милосердию и жертвенности и «все, чего хотите, чтобы вам делали люди, так и вы делайте им» (Мф.7,12)», – напомнил митрополит Филарет.
 
Он также отметил, что в эти трудные времена нужно «усилить нашу общую молитву о здоровье друг друга, попросить у Господа сил и терпения», помянуть тех, кто умер от коронавируса и попросить «у милосердного Господа, в Его Пречистой Матери и святых покровителей врачей их всесильной помощи для наших медиков».
 
В тему: Львовский митрополит УПЦ рассказал, что сделала Церковь во избежание массового заражения верующих.

Тэги: УПЦ

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