Букмекеры назвали имя победителя выборов президента США

Главное: В США идет подсчет голосов на выборах президента. Свой прогноз дали букмекеры.

Детали: Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill считают, что действующий президент США Дональд Трамп останется на второй срок. До дня голосования они отдавали предпочтение демократу Джо Байдену.

Сейчас продолжается подсчет голосов.

Специалисты принимают ставки на итоговую победу Дональда Трампа как 1,4 к 1, а на Джо Байдена ставят лишь 2,87 к 1.

При этом в режиме live котировки действующего лидера страны постоянно растут.

В тему: 31 октября 2020 года мы писали, что перед выборами у Трампа неожиданно начал расти рейтинг.