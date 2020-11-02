Кипр отказался от золотых паспортов. Что это значит?

Главное: Кипр больше не будет продавать золотые паспорта. Стали известны подробности.

Детали: С 1 ноября Кипр прекратил продажу золотых паспортов. Это подтвердили власти страны.

Напомним, что семь лет на острове работала Кипрская инвестиционная программа. Согласно существовавшей схеме, иностранцы могли получить гражданство страны в обмен на инвестиции.

Отмечается, что с 2013 года выдали примерно четыре тысячи таких паспортов, а вливания в экономику государства составили восемь миллиардов евро.

По сути, иностранцы покупали гражданство Кипра за 2 миллиона евро, говорят эксперты. Ранее же нужно было вложить 5 миллионов евро.

Данная практика вызывала недовольство правоохранительных органов США и ЕС.

Кроме этого в недвижимость было вложено около 6,5 миллиардов евро.

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