Назван лучший кондитер мира

Главное: Названо имя лучшего кондитера мира. Им стал бельгиец.

Детали: Бельгиец Пьер Марколини стал лучшим кондитером мира. Он получил премию World Pastry Stars.

Организаторы престижной награды заявили: «Это дань уважения виртуозу, который продвигал на международном уровне профессию кондитера своим творчеством, своей продукцией, а также своей коммерческой и деловой ценностью».

В тему: 15 октября 2020 года мы писали, что польский ресторатор раскрыла немного странный секрет, как сделать любой суп «гениальным».