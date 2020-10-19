На Кировоградщине УПЦ отстаивает в суде храм после незаконной перерегистрации сторонниками ПЦУ

Главное: В Кировоградской области религиозная община Украинской Православной Церкви в селе Успенка продолжит защищать права на храм в суде.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил архиепископ Александрийский и Светловодский Боголеп, комментируя ситуацию с очередной попыткой захвата Свято-Успенского храма активистами ПЦУ.

«К сожалению, развиваются события, связанные с рейдерским захватом нашего храма. Причем, если раньше это была лишь подделка документов и игнорирование прав нашей общины, то сегодня это уже получило некий информационный резонанс, причем информация абсолютно перекручена, многие ресурсы предлагают ее в совершенно искаженном виде, избрав способ, в котором говорят, что это мы не даем возможности верующим войти в храм и совершать богослужения. То есть, это мы нарушаем чьи-то права и всячески препятствуем реализации религиозных свобод жителей села Успенка. Конечно, это инсинуация, перекручивание, это фальшивка», — сказал архиерей в видеообращении.

Архиепископ Боголеп подчеркнул, что община Украинской Православной Церкви в Успенке существует, несмотря на манипуляции с перерегистрацией: люди молятся, есть настоятель, есть духовная жизнь.

«Совсем недавно представители Православной церкви Украины подали в Хозяйственный суд города Кропивницкий Кировоградской области иск по вопросу их допуска в строение храма. Как ни парадоксально, суд принял постановление, которым обязывает Александрийское епархиальное управление предоставить возможность „новым собственникам“ войти в храм. Такое видение суда вызывает удивление — не было никаких судебных заседаний, никаких разбирательств, т.е. судья посчитал возможным в одностороннем, единоличном порядке решить судьбу нашего имущества, на которое претендует некая другая организация», — объяснил владыка.

Именно на основании этого постановления суда, принятого 7 октября, 11 октября сторонники ПЦУ потребовали передать им Свято-Успенский храм, однако настоятель и прихожане отвергли это требование. 13 октября, как рассказал архиерей, к нему в канцелярию прибыли представители исполнительной службы, которые привезли три постановления об исполнительном производстве и сообщили о начале процедуры реализации судебного решения.

Владыка сообщил, что сегодня строение храма находится в аресте, а в отношении имущества общины УПЦ проводятся «какие-то процедурные мероприятия судебного характера, исполнительного плана».

«Все это пугает, настораживает: ведь мы скатываемся в какую-то плоскость не то что бездуховную, я бы сказал — антидуховную», — добавил он.

Архиерей подчеркнул, что события в Успенке демонстрируют, насколько права общин УПЦ не защищены и «при условии возможностей, определенных активных действий, подкрепленных некими ресурсами, в широком смысле этого слова, можно творить совершенное беззаконие».

«На сегодня мы подаем апелляцию на постановление Хозяйственного суда, будем объясняться с исполнительной службой <...> Как бы там ни было, жизнь продолжается, мы боремся и отстаиваем интересы наших людей, нашей общины. Прошу ваших молитв, вашего участия. Кто насколько может — говорите о том, что такое, к сожалению, в нашей европейской стране возможно», — заключил владыка.

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