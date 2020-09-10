Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Священник УПЦ рассказал, как Церковь относится к «сглазу», колдовству и порче

Александра Кудрявцева
10.09.20 14:10
206
Священник УПЦ рассказал, как Церковь относится к «сглазу», колдовству и порче

Главное: Не существует никакого сглаза и порчи, потому не нужно бояться никакого чародейского влияния. Об этом рассказал священник УПЦ

Детали: Никто никого сглазить не может, потому что не существует никакого сглаза и порчи.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Украинской Православной Церкви протоиерей Владимир Пучков в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Не существует никакого сглаза. Как не существует ни колдовства, ни порчи, ни всяких там злых чар. Не стоит бояться того, чего в природе нет. Бояться нужно собственных чудовищ, которых, как известно, рождает сон разума», — объяснил священник.

Он рассказал об отношении Церкви к колдовству и суевериям.

«Есть, например, такая книга, как Требник. В ней собраны молитвы и чинопоследования на чуть менее чем все случаи жизни. Помимо Таинств и треб, от крещения до отпевания, там можно найти самые разнообразные молитвы. Например, молитвы роженице в день родов, благословение в воздушное путешествие, освящение автомобиля или корабля. Самым ранним из молитв, содержащихся в требнике, уже более тысячи лет, самым поздним едва ли десяток. Но среди них нет ни одной специальной молитвы от колдовства, порчи или сглаза. Нет их и в богослужебных текстах. Их вообще нет. И говорит это только об одном: перед Церковью никогда не стояло такой проблемы. В реальность колдовства или сглаза Церковь никогда всерьёз не верила, что, впрочем, неудивительно», — отметил протоиерей Владимир Пучков.

Он напомнил, что волхвователи неоднократно упоминаются в Священном Писании и грех чародейства порицается отцами и проповедниками с самых ранних веков, однако «стоит только внимательно присмотреться к тому, как, например, в Книге Деяний апостольских изображён Симон волхв, чтобы сразу стало ясно: никакой силы или власти Писание за ними не признаёт, поскольку в лице Симона предстаёт обыкновенный городской плут, примитивный и недалёкий, являющийся скорее несчастным объектом бесовского обольщения, нежели страшным повелителем потусторонних сил».

По словам священника, «чародейство с давних пор служило средством заработка для разного рода хитрецов, не обременённых совестью и успешно разобравшихся в психологии боязливых и внушаемых сограждан. Конечно, оно не является простым мошенничеством и без заигрывания с врагом рода человеческого здесь не обходится. Но кому, кроме себя самих, могут таким образом навредить незадачливые «чародеи»?

Протоиерей Владимир подчеркнул, что вера в разного рода колдовство, порчу, сглаз и магические воздействия предлагает универсальный ответ на решение всех проблем, делая виноватым не самого человека, а всевозможные факторы и события, так что «глупые, нелепые стереотипы становятся настолько живучими, что перед ними оказываются порой бессильными и учёные, и богословы, и духовники».

В тему: В Киево-Печерской лавре рассказали об обычаях молитвы в пещерах и о чудесах по молитвам к преподобным.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

10.09.20 09:15

Экспроприация и газовые манипуляции в Украине

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
08.09.20 09:33

С балкона на голову упал кирпич. Кто виноват? Что делать?

Автор: Ярослав Гришин

Дайджест

100 днів на посаді міністра: досягнення Олександра Ткаченко
09.09.20 09:31

100 днів на посаді міністра: досягнення Олександра Ткаченко

Автор: From-ua.com

Выбор редакции
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Немецкие банкиры предсказали всему миру «век беспорядка»

Немецкие банкиры предсказали всему миру «век беспорядка»
10.09.20 11:37
1583
Последние новости
10.09.20 15:34

Пронырливый аферист умудрился заработать полмиллиона гривен на медицинских масках
10.09.20 15:02

Саша Барон Коэн тайно снял продолжение культового «Бората»: появилось видео
10.09.20 14:10

Священник УПЦ рассказал, как Церковь относится к «сглазу», колдовству и порче
10.09.20 14:02

Главнокомандующий ВСУ самоизолировался
10.09.20 14:01

Как правильно чесаться? Опубликован научный подход к проблеме
10.09.20 13:58

Состояние водных ресурсов в Украине заставило Всемирный фонд природы бить в набат
10.09.20 13:50

В Киево-Печерской лавре рассказали об обычаях молитвы в пещерах и о чудесах по молитвам к преподобным
Фото и Видео
Саша Барон Коэн тайно снял продолжение культового «Бората»: появилось видео
Саша Барон Коэн тайно снял продолжение культового «Бората»: появилось видео
Саша Барон Коэн тайно снял продолжение культового «Бората»: появилось видео
Саша Барон Коэн тайно снял продолжение культового «Бората»: появилось видео
В Мариуполе женщина-водитель… съела постановление полиции
В Мариуполе женщина-водитель… съела постановление полиции
«Один из руководителей» ИГИЛ два года разгуливал по улицам Киева
«Один из руководителей» ИГИЛ два года разгуливал по улицам Киева
Появилось видео грустного инцидента в небе над Японией
Появилось видео грустного инцидента в небе над Японией
Американцы показали снимки самой большой в мире цифровой камеры
Американцы показали снимки самой большой в мире цифровой камеры
В соцсетях показали, чем кормят детей в период карантина. В МОН сказали, когда это закончится
В соцсетях показали, чем кормят детей в период карантина. В МОН сказали, когда это закончится
Появилось видео с места крушения поездов в Чехии
Появилось видео с места крушения поездов в Чехии
Лукашенко намекнул, что боится агрессии России в случае вступления в НАТО
Лукашенко намекнул, что боится агрессии России в случае вступления в НАТО
Нестареющий Роналду взял очередную футбольную высоту
Нестареющий Роналду взял очередную футбольную высоту
На Тернопольщине за работу оштрафовали более четырех десятков учебных заведений
На Тернопольщине за работу оштрафовали более четырех десятков учебных заведений
fraza.com
Новости блогосферы
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего
22.08.20 16:43

Смерть Патона как символ смерти украинской науки
16.08.20 19:46

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять

Опрос

Поддерживаете ли вы протесты в Беларуси?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.