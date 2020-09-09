Житель Херсонщины погиб в результате взрыва автоцистерны в Киеве

Главное: В результате взрыва автоцистерны при проведении сварочных работ в Киеве погиб 52-летний житель Херсонской области. Еще одного человека с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

Детали: Утром 9 сентября в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о взрыве автоцистерны на одном из предприятий на ул. Вискозной. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, прибывшие на место происшествия правоохранители предварительно установили, что в процессе проведения сварочных работ произошел взрыв автоцистерны.

В результате 52-летний житель Херсонской области погиб на месте происшествия. Его 33-летнего коллегу доставили в больничное учреждение с телесными повреждениями.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Деснянском управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет дана правовая квалификация.

В тему: 22 сентября 2019 года в Киеве на ул. Вискозная вспыхнули цистерны с топливом. Огромное пламя тушили два часа. Были задействованы семьдесят спасателей и девять единиц техники. Тогда, к счастью, никто не пострадал.