Епископов Белорусской Церкви призвали работать с народом и молодежью

Главное: Святейший Патриарх Кирилл призвал белорусский епископат «поддерживать владыку митрополита, быть единомысленными, служить своему народу, обязательно работать с молодежью».

Детали: В непростое для Беларуси время Церковь должна стать более открытой к людям, а белорусскому священноначалию надо работать с народом в деле духовного воспитания, прежде всего, работать с молодежью.

Как сообщает patriarchia.ru , об этом Патриарх Кирилл сказал на встрече с архиереями Белорусской Православной Церкви.

«Церковь должна быть открытой к людям, в том числе к молодежи. Плохо, когда создается впечатление, что Православная Церковь — это клуб пожилых женщин, которым больше пятидесяти. Некоторые хотят представить нашу Церковь именно такой, но ведь это совсем не так! На самом деле Церковь Православная — это духовная сила нашего народа, и люди это особенно осознают во время катаклизмов», — подчеркнул Глава РПЦ.

Говоря о новом Экзархе Белоруссии, Патриарх Кирилл отметил, что «сейчас национальный фактор в Белоруссии обретает все большую роль».

«Потому мы пришли к выводу, что сегодня во главе Белорусской Церкви должен быть человек, родившийся в Белоруссии, знающий белорусский язык, воспитанный в белорусской среде. Чтобы даже те, кто стремится увидеть в нашей Церкви нечто инородное по отношению к Белоруссии, белорусской культуре, белорусской жизни, видели в Предстоятеле Белорусской Церкви, главе Экзархата плоть от плоти, кость от костей своего народа», — сказал Святейший Патриарх.

«Конечно, в Белоруссии нет тех опасных процессов, которые привели к страшному разделению Украины. Враг рода человеческого посмеялся над благочестием украинского народа, и мы видим, что религия стала фактором не объединения, а разделения людей. Самое тяжелое разделение на теле украинского народа — это разделение церковное, которое порождает все последующие. Конечно, очень важно, чтобы ничего подобного не было в Беларуси», — подытожил Предстоятель РПЦ.

В завершении Святейший Патриарх Кирилл призвал белорусский епископат «поддерживать владыку митрополита, быть единомысленными, служить своему народу, обязательно работать с молодежью».