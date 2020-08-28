Стало известно, как коронавирус влияет на психику людей

Главное: Коронавирус негативно сказался на психике миллионов людей. Об этом говорят в ВОЗ.

Детали: Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сделал резонансное заявление. По его словам, пандемия коронавируса негативно повлияла на психическое здоровье миллионов людей во всем мире.

Он сказал, зараза вызвала «тревогу и страх, нарушила работы служб по поддержке психического здоровья».

Специалист добавил: «Такая ситуация вызвана ограничительными мерами, введенными во многих странах, и связанным с этим отсутствием взаимодействия между людьми».

В ВОЗ говорят: «От психических расстройств страдает около миллиарда человек, но качественная медицинская помощь доступна меньшинству населения».

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