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Фестиваль воздушных шаров под Киевом продлили

Автор: «Фраза»
25.08.20 16:58
364
Фестиваль воздушных шаров под Киевом продлили

Специально ко Дню независимости Украины под Киевом состоялся фестиваль воздушных шаров «Монгольфьерия. Я — гражданин». Три дня подряд в небо взлетали около 20 воздушных шаров, очаровывая участников полетов и посетителей.

Организаторы решили продолжить фестиваль еще на одни выходные.

29 — 30 августа фестиваль пройдет возле села Березовка в Макаровском районе Киевской области. Локации проведения будет объявлена ​​на сайте фестиваля https://balloonfest.com.ua за день до начала и будет зависеть от направления и скорости ветра.

В субботу и воскресенье в небо взлетят два десятка аэростатов. Полеты аэростатов запланированы дважды в день: на рассвете и вечером перед заходом солнца. Воздухоплавание чувствительно к погодным условиям, поэтому старты аэростатов возможны при отсутствии сильного ветра, осадков и грозы и других метеорологических факторов.

Вход на фестиваль бесплатный. Посетители смогут сделать яркие фото и насладиться удивительной красотой гигантских воздушных шаров.

Тэги: Киев, воздушный шар, аэростат, Березовка

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