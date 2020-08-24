Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Епископ УПЦ: Без Христа ни о какой независимости говорить нельзя

Александра Кудрявцева
24.08.20 14:35
360
Епископ УПЦ: Без Христа ни о какой независимости говорить нельзя

Главное: Православным верующим День независимости Украины напоминает о необходимости внутренних изменений, которые приведут каждого украинца к познанию Истины, настоящему патриотизму и свободе.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом написал викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор (Коцаба).

«Господь Иисус Христос призвал познать Истину, которая и освободит нас. Иными словами, Спаситель четко указывал на связь между духовными усилиями и достижением настоящей, а не иллюзорной свободы. День независимости Украины — это не только праздник свободы нашего государства от внешних воздействий. Это день, когда нам нужно задуматься над внутренней свободой и ее значением», — отметил владыка.

Он напомнил слова известного философа Мераба Мамардашвили о том, что человеку невозможно «дать» свободу, нельзя быть свободным принудительно. Таким образом, достижение свободы зависит от внутреннего состояния и личной готовности каждого из нас.

«Для христианина быть свободным — значит, не зависеть от греха, значит принимать решения, опираясь на Евангелие, а не на собственные меркантильные желания. Состояние христианской свободы не зависит от настроения, окружения и обстоятельств. Это состояние не дается, а достигается — своим трудом и духовными усилиями. Потерять его можно не через внешние факторы, какими бы тяжелыми они ни были, а только отказавшись от Истины и согласившись действенно „познавать“ зло», — сказал епископ Виктор.

Он подчеркнул, что без Христа об истинной независимости говорить нельзя.

«Для православных верующих граждан День независимости Украины указывает не столько на самостоятельность нашего государства от внешних сил, сколько на необходимость внутренних изменений, которые приведут каждого украинца к познанию Истины. Без Христа ни о какой независимости говорить нельзя. Только руководствуясь Истиной, можно стать настоящими христианами, патриотами и людьми. Это и будет главным достижением нашей независимости и свободы», — заключил епископ Виктор.

В тему: Предстоятель УПЦ принял участие в государственных торжествах в День Независимости Украины.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, епископ Виктор

Комментарии

Статьи

23.08.20 09:21

Европе не до Беларуси. ЕС больше волнует схватка за ресурсы «Турция VS Греция»

Автор: Андрей Ганжа

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
24.08.20 09:27

Contra spem spero

Автор: Варвара Фалеева

Дайджест

Самые яркие научные открытия лета 2020: предсмертные звуки, количество мыслей в голове, ДНК неизвестных людей
24.08.20 08:31

Самые яркие научные открытия лета 2020: предсмертные звуки, количество мыслей в голове, ДНК неизвестных людей

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Католическая церковь и протесты в Беларуси: что между ними общего?
Католическая церковь и протесты в Беларуси: что между ними общего?
Католическая церковь и протесты в Беларуси: что между ними общего?
Католическая церковь и протесты в Беларуси: что между ними общего?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

24 августа 2020. Какой в этот день отмечается церковный праздник, историческая дата, именины

24 августа 2020. Какой в этот день отмечается церковный праздник, историческая дата, именины
24.08.20 03:40
2525
Последние новости
24.08.20 16:15

Управделами УПЦ объяснил, в каких случаях Церковь может противоречить власти
24.08.20 14:35

Епископ УПЦ: Без Христа ни о какой независимости говорить нельзя
24.08.20 14:20

Управделами УПЦ объяснил, как Церковь относится к революциям и «христианскому социализму»
24.08.20 13:33

Как напалмом: в Сети опубликовали видео невероятного удара молнии
24.08.20 13:10

В УПЦ в День Независимости призвали молиться за Украину
24.08.20 12:50

Предстоятель УПЦ принял участие в государственных торжествах в День Независимости Украины
24.08.20 10:39

Британские ученые определили загадочное содержимое египетских мумий
Фото и Видео
Как напалмом: в Сети опубликовали видео невероятного удара молнии
Как напалмом: в Сети опубликовали видео невероятного удара молнии
Как напалмом: в Сети опубликовали видео невероятного удара молнии
Как напалмом: в Сети опубликовали видео невероятного удара молнии
На улицах Токио появились прозрачные и «бумажные» туалеты
На улицах Токио появились прозрачные и «бумажные» туалеты
Российский боксер Поветкин «вырубил» британца Уайта
Российский боксер Поветкин «вырубил» британца Уайта
Появилось видео НЛО над Японией
Появилось видео НЛО над Японией
Российские военные показали полет истребителя в стратосфере
Российские военные показали полет истребителя в стратосфере
Трамп объяснил, почему важно дружить с Ким Чен Ыном
Трамп объяснил, почему важно дружить с Ким Чен Ыном
На суровой Николаевщине бигборды «Слуги народа» расклеивают с пожарных машин
На суровой Николаевщине бигборды «Слуги народа» расклеивают с пожарных машин
Забавное видео целующихся обезьян взорвало соцсети
Забавное видео целующихся обезьян взорвало соцсети
Непогода в Пакистане унесла десятки жизней
Непогода в Пакистане унесла десятки жизней
В Сети появилось видео страшного ЧП на Троещине: мужчина поджог магазин и выпрыгнул из окна
В Сети появилось видео страшного ЧП на Троещине: мужчина поджог магазин и выпрыгнул из окна
fraza.com
Новости блогосферы
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего
22.08.20 16:43

Смерть Патона как символ смерти украинской науки
16.08.20 19:46

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...

Опрос

Поддерживаете ли вы протесты в Беларуси?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.