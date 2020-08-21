Психологи и священники УПЦ запустили онлайн-чат для помощи подросткам

Главное: В Украинской Православной Церкви совместно с Украинским Институтом Пастырской психотерапии и Дианализа запустили чат «Первые шаги» для духовно-психологической поддержки, информирования, обучения и помощи подростков и молодежи.

Детали: Чат «Первые шаги» поможет сформировать активную жизненную позицию, «выработку навыков общения, преодоления стрессовых ситуаций, здоровой самооценки, нахождения своего места в жизни, профессионального самоопределения», сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на blago.church.ua.

«Участники чата сообща знакомятся с серьезными жизненными вопросами и примерами поисков ответов на них, с разными точками зрения и взглядами — духовными, философскими, психологическими, житейскими; делятся мнениями и опытом; учатся и учат», — рассказали организаторы.

Админы чата— священники, педагоги, психологи, журналисты. Руководитель проекта — протоиерей Тарасий Марченко — священник, психолог, психотерапевт.

Вход — по ссылке https://t.me/chatpervieshagi

Участие как и в других чатах — открытое и бесплатное.

Как сообщалось ранее, в УПЦ создали чат психологической поддержки для помощи людям в состоянии стресса.

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