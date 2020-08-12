Пока все борются с коронавирусом, на Одесчине мужчина заболел сибирской язвой

Главное: Житель Одесской области заразился сибирской язвой. Несмотря на то, что заражение произошло еще 3 августа, установить точный диагноз удалось только сейчас.

Детали: В Одесской области лабораторно подтвержден случай сибирской язвы. Как сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook, в ходе расследования выяснилось, что 3 августа 2020 г у больного повысилась температура тела, на голени появился фурункул, который перешел в язву. За медицинской помощью он не обращался. Больной занимается скупкой животных для последующей перепродажи.

Только 7 августа больной обратился к семейному врачу. 11 августа референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины метдом ПЦР выделила ДНК сибирской язвы

Специалисты областного лабораторного центра и Госпродпотребслужбы принимают необходимые меры по недопущению распространения заболевания.

Отметим, что сибирская язва не передается от человека к человеку. Заражение возникает вследствие проникновения возбудителя через поврежденную кожу или слизистые оболочки при уходе за больными животными, при обработке туш, снятии кожи и захоронении трупов погибших животных, при контакте с различными видами сырья, полученного от больных животных, при употреблении в пищу мяса больных животных. Не исключается заражение через почву или предметы, загрязненные возбудителем.

Сибирская язва — особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека, вызываемая бактерией Bacillus anthracis. Болезнь протекает молниеносно и сверхостро. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних органов; протекает в кожной или септической форме.

В тему: В августе 2019 года в Армении была зафиксирована мощная вспышка сибирской язвы.

Спустя два месяца в одном из районов Тернопольской области было выявлено заболевание сибирской язвой. Опаснейшее заболевание было диагностировано у попавшего в больницу ребенка.