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Митрополит Антоний рассказал, в чем смысл выражения «быть воином Христовым»

Автор: «Фраза»
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Митрополит Антоний рассказал, в чем смысл выражения «быть воином Христовым»

Главное: Все христиане призваны бороться за жизнь, за то, чтобы в душе всегда было место Богу. Об этом рассказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: Апостол Павел напоминает о том, что быть христианином — равнозначно, что быть воином.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в новом выпуске видеорубрики «Апостольские послания» официального сайта УПЦ управляющий делами УПЦ, автор книги «Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке», митрополит Антоний (Паканич).

«Все христиане призваны бороться за жизнь, за то, чтобы в душе всегда было место Богу. Нам надо всегда помнить, что каждому допускается время наиболее трудных испытаний. Чаще это бывает в старости. Иногда в предсмертной болезни все так складывается, что никакого терпения уже не хватает. Могут прийти мысли даже о самоубийстве как об избавлении от нестерпимых мук — иногда физических, иногда душевных, или всех вместе. И такое может прийти не всегда в старости. Устоять, не поддаться унынию, а тем более отчаянию, ропоту, чувству злобе, ненависти, жажде мести и тому подобному можно только с Богом» — напомнил владыка.

Он объяснил, что значат слова в послании апостола Павла об особой подготовке к борьбе против дьявола и духов зла.

«Готовиться конкретно нам предстоит так, как советует апостол. Поясом считать истину, броней своей, то есть защитой, — праведность. Истина теперь для нас редкость, ведь сколько времени мы живем во лжи. Ложь встречаем всюду, волей и неволей втягиваемся в этот мутный поток. Кто еще пробует этому верить, часто наталкивается на обман, и на них смотрят, как на наивных и не знающих жизни. Праведность наша далеко не для всех ценность и реальность. Больше таких, кто знает, как надо, а делает в жизни, как хочет», — рассказал владыка.

 

Митрополит Антоний указал на толкование слов апостола, когда он упоминает «щит веры», «шлем спасения» и «меч духовный».

«Более всего необходим щит веры, который не допустит раскаленным стрелам лукавого уязвить нас. Стрелы эти — злые помыслы, которые всегда попадают в цель, если мы не боремся со своими страстями. Стоит врагу, к примеру, подбросить нам мысль, что кому-то больше внимания достается, больше уважения, и наша гордыня поднимает голову: чем я хуже. Или зависть, ревность, обидчивость. Сколько всего в нас, что может ранить, если мы не позаботимся защитить душу верой», — отметил владыка.

Под словами «шлем спасения» апостол подразумевает надежду.

«Меч духовный» — это Слово Божье, его надо знать, к нему надо возвращаться, им укрепляться, вдохновляться, защищаться. Господь поможет, но поможет борющемуся, не ленивому, равнодушному и беспечному, а стремящемуся в число воинов Христовых", — заключил архиерей.

В тему: В УПЦ рассказали, как будут праздновать День Крещения Руси в условиях карантина.

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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