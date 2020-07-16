Какой будет погода в начале следующей недели: синоптики дали прогноз

Главное: В начале следующей недели в Украине ожидаются грозовые дожди. Будет тепло.

Детали: В Гидрометцентре поведали, какой будет погода в Украине в понедельник, 20 июля. Синоптики предупредили о грозовых дождях, которые накроют большую часть страны.

Сухо будет на юго-востоке Украины и в Крыму, куда понемногу начнет возвращаться жара.

Днем по стране обещают 22-32 тепла, а ночью плюс 12-21.

В Киеве пройдут дожди с грозами: днем будет 25-27 тепла, а ночью плюс 15-17.

Карта погоды в Украине:

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