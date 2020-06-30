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Украинцы уже не доверяют Зеленскому, но все еще готовы за него голосовать

Украинцы уже не доверяют Зеленскому, но все еще готовы за него голосовать

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский оказался политиком с самым высоким уровнем доверия среди населения. В то же время уровень недоверия к нему со стороны украинцев превысил 50%.

Детали: За нынешнего президента Украины Владимира Зеленского готовы отдать голоса в первом туре 35% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать. Таковы результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года.

Результаты соцопроса относительно возможных кандидатов в президенты Украины

При этом уровень доверия к Зеленскому оказался несколько выше и составил 41% в то время как уровень недоверия составил 51%.

Как отметили социологи, всем политикам, чьи фамилии были представлены в опроснике, респонденты выражают недоверие чаще, чем доверие. В частности, уровень доверия к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову составил 32%, а уровень недоверия — 48%. Министру внутренних дел Арсену Авакову доверяют 13% и не доверяют 77%, премьер-министру Денису Шмыгалю — 12% и 61% соответственно.

То же относится к оппозиционным политикам, Юрию Бойко (22% против 67%) и Петру Порошенко (17% и 77% процентов соответственно).

В тему: По данным майских соцопросов, 51% украинцев считают, что наша страна движется в неправильном направлении. При этом 68% считают себя счастливыми.

Тэги: политика, соцопрос, доверие, Владимир Зеленский, новости Украины

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