Украинцы уже не доверяют Зеленскому, но все еще готовы за него голосовать

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский оказался политиком с самым высоким уровнем доверия среди населения. В то же время уровень недоверия к нему со стороны украинцев превысил 50%.

Детали: За нынешнего президента Украины Владимира Зеленского готовы отдать голоса в первом туре 35% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать. Таковы результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года.

При этом уровень доверия к Зеленскому оказался несколько выше и составил 41% в то время как уровень недоверия составил 51%.

Как отметили социологи, всем политикам, чьи фамилии были представлены в опроснике, респонденты выражают недоверие чаще, чем доверие. В частности, уровень доверия к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову составил 32%, а уровень недоверия — 48%. Министру внутренних дел Арсену Авакову доверяют 13% и не доверяют 77%, премьер-министру Денису Шмыгалю — 12% и 61% соответственно.

То же относится к оппозиционным политикам, Юрию Бойко (22% против 67%) и Петру Порошенко (17% и 77% процентов соответственно).

В тему: По данным майских соцопросов, 51% украинцев считают, что наша страна движется в неправильном направлении. При этом 68% считают себя счастливыми.