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Более 7% украинцев считают, что к происхождению коронавируса приложили руку масоны, спецслужбы, Билл Гейтс или мировое правительство

Более 7% украинцев считают, что к происхождению коронавируса приложили руку масоны, спецслужбы, Билл Гейтс или мировое правительство

Главное: Обнародованы результаты социологического опроса, направленного на выявление взглядов на возможный источник происхождения коронавируса. Выяснилось, что 70% украинцев считают, что коронавирус был искусственно разработан в Китае.

Детали: На днях были обнародованы результаты опроса Киевского международного института социологии. Как пишет телеграм-канал Адекватный конспиролог, опрос касался взглядов населения на источник происхождения коронавируса.

Выяснилось, что 66% украинцев считает, что коронавирус имеет искусственный источник происхождения. В естественное происхождение вируса верят лишь 18% респондентов.

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70% считают, что коронавирус был искусственно разработан в Китае. 5% обвинили в создании вируса США и 3% — Россию.

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Также был задан вопрос о том, кто непосредственно несет ответственность за разработку и умышленное распространение коронавируса. 26% считают, что власти Китая ответственны за разработку и умышленное распространение коронавируса. На ответственности США настаивают 11%, России — 2%.

Кроме того, 1,6% респондентов считают, что за создание и распространения коронавируса несет ответственность «Мировое правительство», 1,0% — правительства, 1,0% — ученые и врачи, 0,9% — олигархи, 0,9% — масоны, 0,8% — Билл Гейтс, 0,7% — ВОЗ, 0,7% — спецслужбы.

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«То есть, можно более-менее смело утверждать, что 7,5 процента украинцев являются „прокачанными“ приверженцами теории заговора», — резюмирует ведущий канала.

Также был изучен политический срез проблемы.

«Среди приверженцев прозападных и грантоедских (ориентированных на западные финансовые вливания) структур — партия Голос, Европейская солидарность — больше всего тех, кто не верит в коронавирусный заговор. При этом больше всего сторонников конспирологических теорий среди приверженцев Олега Ляшко, Юлии Тимошенко и Партии Шария», — сообщает телеграм-канал Адекватный конспиролог.

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В тему: Ранее мы писали о том, что у Дональда Трампа давно не сложились отношения с масонами. А теперь он окончательно принял сторону сторонников идеи всемирного масонского заговора, разместив в своем Твиттере письмо католического архиепископа.

Тэги: масонство, Билл Гейтс, соцопрос, мировое правительство, конспирология, заговор, коронавирус

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