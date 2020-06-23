Главные новости за 23 июня 2020 года

— За минувшие сутки в Украине зафиксировано 833 новых случая заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии зафиксировано более 38 тысяч случаев заражения.

— Депутаты от «Слуги народа» нарушили карантин, отобедав большой компанией в одном из ресторанов Днепра. Заведение принадлежит другу олигарха Коломойского.

— В западных областях Украины грядут наводнения. Тут не прекращаются проливные дожди.

— Во Львовской области из-за сильных осадков вышла из берегов речка Туринка. В результате наводнения было подтоплено село Заречное.

— Новый учебный год в украинских школах, скорее всего, начнется с 1 сентября. Студенты первых курсов отправятся в институты с 17 сентября.

— Итальянские медики считают, что коронавирус попал в Европу не в январе-феврале 2020 года, а двумя месяцами ранее. Они обнаружили его следы в канализации Милана и Турина.

— Известный сербский теннисист Новак Джокович вместе со своей женой подхватил коронавирус. Случилось это после того, как несколько спортсменов также заболели на организованном Джоковичем теннисном турнире.