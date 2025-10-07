К сожалению, мы не можем доказать, кто стоял за этим (запуском дронов), но много предположений о том, что, возможно, это Россия. Однако, мы не можем доказать этого.
Россия начала первую фазу подготовки к возможной войне с НАТО, — ISW
Названы лауреаты Нобелевской премии-2025 по медицине и физиологии
Украина начала использовать ракеты «Фламинго» для ударов по РФ, — The Economist
В «Укрэнерго» опровергли слухи об отключениях по всей Украине
В Украине стартует отопительный сезон. Некоторые города уже с теплом
В Минэнерго рассказали, готова ли Украина к отопительному сезону на фоне атак врага
В Украине стало больше «городов-героев»
На Черниговщине ввели жесткие графики отключений света
В Одессе увеличилось число погибших из-за непогоды
США помогут Украине наносить удары вглубь РФ, — СМИ