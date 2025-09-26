Дональд Трамп

У них (россиян) дела идут очень плохо, учитывая, что они поставили на кон абсолютно все. Их экономика катится к чертям.
Трамп обсудил с Эрдоганом войну в Украине
Зеленский рассказал, когда готов покинуть свой пост
Россия вынудила Украину создать новое смертоносное оружие, — Зеленский
Из-за российской атаки крупный город на Черниговщине остался без света и воды
Еврокомиссия хочет навсегда «изгнать» российские нефть и газ из ЕС
Армия РФ готовятся к наступлению на Херсонщине, - ISW
Война в Украине: Вэнс сделал ряд грозных заявлений
Токаев пригласил Зеленского и Путина в Казахстан
Трамп «умывает руки» от войны в Украине, — The Telegraph
На Запорожской АЭС произошел уже десятый блэкаут