Марк Рютте

Нам нужно увеличить количество систем противовоздушной и противоракетной обороны в пять раз, нам нужны тысячи БТР и танков, нам нужны еще миллионы снарядов.
Названы все участники заседания коалиции желающих
Россия готовит новое масштабное наступление против Украины, — Bloomberg
Путин готов встретиться с Зеленским, но только в Москве
Зеленский допустил корейский сценарий в Украине
Зеленский анонсировал важный разговор с Трампом
На портале «Дія» заработало новое бронирование
В ОП рассказали, прекратится ли мобилизация после возможного перемирия с Россией
Россия потеряла аппетит к Сумщине и забрала элитные подразделения, — ISW
Оккупанты активно проводят разведку объектов энергетики в Украине
В «Дії» появился ИИ-ассистент