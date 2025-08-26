Стало известно о катастрофическом дефиците питьевой воды в мире

Силовики уничтожают инвестора под Одессой по заказу скандального ресторатора Заричанского?

Стало известно, где и когда состоится 30-й «Рамштайн»

Мерц предупредил о последствиях срыва встречи Зеленского и Путина

В Украине подготовят места для эвакуированных граждан

Польша удвоила военные расходы за последние три года

26.08.25 13:21

В Украину возвращается масочный режим из-за вспышки коронавируса

26.08.25 09:19

В МИД озвучили требования к гарантиям безопасности

25.08.25 13:40

Зеленский заявил о «сюрпризах» для РФ на Донбассе

25.08.25 10:35

Лавров озвучил условия «существования Украины»

25.08.25 09:44

Украина и Канада подписали план действий по сделке о безопасности

25.08.25 09:22

У Трампа назвали новые возможные сроки завершения войны в Украине

22.08.25 10:46

Трамп назвал очередной «дедлайн» по восстановлению мира в Украине

22.08.25 09:51

Путин сузил требования к Украине, — СМИ

21.08.25 13:50

Зеленский дал ответ, откажется ли Украина от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности

21.08.25 12:08

Зеленский рассказал, как готовится ко встрече с Путиным