Павел Дуров

С 2018-го года Telegram может раскрывать IP-адреса/номера телефонов преступников властям в соответствии с нашей политикой конфиденциальности в большинстве стран.
Источник: Telegram
С 2018-го года Telegram может раскрывать IP-адреса/номера телефонов преступников властям в соответствии с нашей политикой конфиденциальности в большинстве стран.
Источник: Telegram
Украина может производить 4 миллиона дронов в год, — Зеленский
Ирландцы поведали о жутком вреде газировки и соков
Экс-министр обороны Британии Бен Уоллес призвал отправить войска в Украину
Две трети пленных сообщили о сексуальном насилии в России
Диетолог поведала о небывалой пользе тофу
Умеров анонсировал большую ракетную программу Украины
Как сохранить идеальную фигуру? Ученые раскрыли хитрый секрет
Оккупанты расстреляли 16 украинских пленных на Покровском направлении. Это самый массовый случай казни
Немцы разгадали одну из тайн происхождения жизни на Земле
На украинском рынке упал спрос на новые авто
Умеров анонсировал большую ракетную программу Украины
Оккупанты расстреляли 16 украинских пленных на Покровском направлении. Это самый массовый случай казни
«Укрэнерго» озвучило прогноз по отключениям 2 октября
Россияне оккупировали Угледар, — DeepState
НБУ ввел ограничения на переводы с карты на карту: каковы варианты обхода и исключения из правил?
Украина имеет краткосрочный план, чтобы пережить эту зиму
«Укрэнерго» не планирует отключений в первый день октября
Украинцам раскроют план победы. Но лишь частично
У союзников Украины не хватает денег, а поставки оружия под угрозой, — Bloomberg
Украина победит в этой войне, — Байден
ВСУ уточнили правила мобилизации некоторых категорий украинцев
Выяснилось, куда девалась атмосфера Марса
Украинцам готовят очередное повышение цен на электроэнергию
Байден анонсировал передачу Украине оружия почти на $8 млрд
Ученые нашли экзопланету, которая похожа на Землю в будущем
Ученые поведали о тренировках кое-что очень важное
В Китае затонула новейшая атомная подлодка, — WSJ
Итальянцы объяснили, почему необходимо есть рыбу
Создан рис против диабета
Оказалось, что свиньи могут быть переносчиками штамма вируса гепатита E
Из-за коррупции и провалов на фронте в Минобороны могут начаться перестановки?
О пользе блэкаутов
Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
Война в Украине продлится до мая 2025 года?