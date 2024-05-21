Реджеп Тайип Эрдоган

На таких мероприятиях (как Евровидение) невозможно встретить нормального человека.
Источник: The Guardian
На таких мероприятиях (как Евровидение) невозможно встретить нормального человека.
Источник: The Guardian
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