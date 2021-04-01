Артем Франков

Я вам скажу просто: это начиналось как г**но — со львовским стадионом и т.д. — и закончилось как г**но
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