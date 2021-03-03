Арсен Аваков

Я когда был народным депутатом, ко мне Яценюк подходит и говорит: «Ну, надо — на 10 дней пойдешь исполняющим обязанности министра внутренних дел». Вот. И семь лет здесь сижу.
Источник: «Гордон»
Я когда был народным депутатом, ко мне Яценюк подходит и говорит: «Ну, надо — на 10 дней пойдешь исполняющим обязанности министра внутренних дел». Вот. И семь лет здесь сижу.
Источник: «Гордон»
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