Арсен Аваков

Попейте водички, господин Лукашенко — успокойтесь. Украинцы — друзья белорусам — не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своем глазу.
Источник: Facebook
Попейте водички, господин Лукашенко — успокойтесь. Украинцы — друзья белорусам — не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своем глазу.
Источник: Facebook
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