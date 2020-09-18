Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Фразы > Арсен Аваков

Арсен Аваков

Автор: «Фраза»
18.09.20 00:09
152
Арсен Аваков

Попейте водички, господин Лукашенко — успокойтесь. Украинцы — друзья белорусам — не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своем глазу.

 

Источник: Facebook

Тэги: Украина, Александр Лукашенко, протест, политика, Арсен Аваков, дружба, Беларусь, манипуляция

Комментарии

Статьи

17.09.20 09:38

Музыка и боевики Вагнера, либретто шпионское с привкусом геополитики...

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
16.09.20 09:06

«Динамо» начинает с АЗов

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Оксана Марченко: Доля в «1+1» позволяет мне раздражать людей, которые там работают
15.09.20 22:07

Оксана Марченко: Доля в «1+1» позволяет мне раздражать людей, которые там работают

Автор: Юлия Кацун, KP.UA

Выбор редакции
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Лига Европы: «Колос» одержал историческую победу в Греции

Лига Европы: «Колос» одержал историческую победу в Греции
17.09.20 23:14
248
Последние новости
18.09.20 00:01

Испанцы составили список полезных продуктов, которые мешают похудеть
17.09.20 23:14

Лига Европы: «Колос» одержал историческую победу в Греции
17.09.20 20:31

Миллиардеру из Китая запретили тратить деньги на роскошь из-за долга в 50 тыс. долларов
17.09.20 20:02

В Киеве чиновник Минюста продавал бизнесмену госдолжность за очень крупную сумму
17.09.20 19:38

Трампа обвиняют в сексуальных домогательствах: появилось скандальное видео
17.09.20 19:00

Главные новости за 17 сентября 2020 года
17.09.20 17:45

Митрополит Онуфрий расскажет, какие качества являются признаком предательства перед Богом
Фото и Видео
В Киеве чиновник Минюста продавал бизнесмену госдолжность за очень крупную сумму
В Киеве чиновник Минюста продавал бизнесмену госдолжность за очень крупную сумму
В Киеве чиновник Минюста продавал бизнесмену госдолжность за очень крупную сумму
В Киеве чиновник Минюста продавал бизнесмену госдолжность за очень крупную сумму
Трампа обвиняют в сексуальных домогательствах: появилось скандальное видео
Трампа обвиняют в сексуальных домогательствах: появилось скандальное видео
В Днепре пьяный мужчина открыл стрельбу около супермаркета
В Днепре пьяный мужчина открыл стрельбу около супермаркета
Сын Шуфрича угодил в ДТП в центре Киева. Виноватым себя не считает
Сын Шуфрича угодил в ДТП в центре Киева. Виноватым себя не считает
В Кривом Роге в частном доме поселилась гадюка
В Кривом Роге в частном доме поселилась гадюка
В сумской школе во время урока на детей упало окно. Раны пришлось зашивать
В сумской школе во время урока на детей упало окно. Раны пришлось зашивать
Коронавирус у студентов: почти половина общежитий в Украине плевала на карантинный режим
Коронавирус у студентов: почти половина общежитий в Украине плевала на карантинный режим
В NASA заявили, что на Солнце кое-что началось
В NASA заявили, что на Солнце кое-что началось
Появилось видео, как нападающий сборной Украины вывел свою команду в квалификации Лиги чемпионов на наше «Динамо»
Появилось видео, как нападающий сборной Украины вывел свою команду в квалификации Лиги чемпионов на наше «Динамо»
У Билла Гейтса произошло огромное горе
У Билла Гейтса произошло огромное горе
fraza.com
Новости блогосферы
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего
22.08.20 16:43

Смерть Патона как символ смерти украинской науки
16.08.20 19:46

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.