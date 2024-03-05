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Фото-Новости > В Белгородской области после взрыва горит нефтебаза

В Белгородской области после взрыва горит нефтебаза

Александр Панько
05.03.24 10:36
79
В Белгородской области после взрыва горит нефтебаза

В Белгородской области РФ прогремел взрыв 5 марта. Эпицентром взрыва, за которым последовал пожар, стала нефтебаза. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Губкинская нефтебаза атакована БПЛА в селе Долгое в Белгородской области. Горит один резервуар. На место следует пожарный поезд», — отмечается в сообщении.

Как передают российские СМИ, пишут, что сначала «был взрыв, после которого начался пожар на инфраструктурном объекте».

«Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы», — рапортуют пропагандисты.

Напомним, ВСУ атаковали очередное вражеское судно в Черном море.

Тэги: взрыв, нефтебаза, Белгородская область

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