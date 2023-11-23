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Фото-Новости > В Китае - вспышка непонятного вируса, который атакует детей

В Китае - вспышка непонятного вируса, который атакует детей

Агата Кловская
23.11.23 18:46
168
В Китае - вспышка непонятного вируса, который атакует детей

Главное: Детские больницы в Китае забиты из-за вспышка пневмонии и «недиагностированных» респираторных заболеваний. У заболевших детей - высокая температура (озноб) и узелки в легких.

Детали: В Китае вспышка пневмонии и «недиагностированных» респираторных заболеваний среди детей.

Детские больницы в многих городах, в том числе Пекине, переполнены, сообщает Le Parisien. Пациентам приходится стоять в очереди по 2 часа, все они находятся в отделении неотложной помощи, «а общих амбулаторий нет».

У госпитализированных нет никаких симптомов, они не кашляют. Просто наблюдается высокая температура (озноб), у многих развиваются узелки в легких.
 
Детям ставят капельницы внутривенно.
 
В школах начинают отменять занятия.
 
Заражаются также учителя.
 
На этом фоне распространяются слухи, что началась новая эпидемия вроде коронавируса, хотя власти об этом пока не говорят.
 
Всемирная организация здравоохранения призвала население Китая принять «меры по снижению риска» и запросила у Пекина подробную информацию о росте числа заболеваний.
 
 

Тэги: Китай, вирус, дети

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