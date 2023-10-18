Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Запорожью. Одна ракета попала в многоэтажку

Главное: В ночь на среду оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью, попав в многоэтажный дом. В результате удара два человека погибли, минимум один — ранен. В доме повреждено восемь квартир.

Детали: В ночь на среду, 18 октября, по Запорожью был нанесен масштабный ракетный удар. Одна из ракет попала в многоэтажное здание в центре города. По меньшей мере два человека погибли, сообщил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, в промежутке между 01:33 и 1:48 российские войска нанесли шесть ракетных ударов по территории Запорожья.

«Один из ударов пришелся на многоэтажное здание в центральной части города. К сожалению, в результате террористической атаки два человека погибли, минимум один — ранен. Повреждены восемь квартир», — отметил Малашко.

Он добавил, что жители дома эвакуированы. Всем будет предоставлено временное жилье. Спасательные работы продолжаются.

«На месте террористической атаки россиян продолжаются поисково-спасательные работы. В настоящее время известно о двух погибших и четырех пострадавших. Еще три человека считаются пропавшими без вести», — сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Он отметил, что в доме, в который попала ракета, частично разрушены квартиры в двух подъездах дома.

Местные Telegram-каналы пишут, что одна ракета попала в многоэтажку, другая — позади нее. Что касается остальных, пока информации нет — не было обращений от людей.

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